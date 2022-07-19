Российский город окутало едким дымом
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Российский город окутало едким дымом

Российский город окутало едким дымомРоспотребнадзор заявил о превышении допустимой концентрации химических веществ в Якутске

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска оказалась превышена сразу по трем показателям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 19 июля.

Столицу Республики Саха окутало едким дымом. Такую ситуацию в российском городе связывают с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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