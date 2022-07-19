Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницу
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Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницу

Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницуВ Сызрани восьмилетний мальчик ночью решил поесть варенья и попал в больницу с ожогами

В Сызрани восьмилетний мальчик, приехавший в гости к бабушке из Подмосковья, захотел поесть варенья и попал в больницу. Об этом сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля. Ребенок ночью пошел в туалет и решил съесть варенье, которое пожилая женщина сварила и оставила на плите остывать. В результате таз с горячим лакомством перевернулся на него — россиянин получил 15 процентов ожога тела.

«Он был скорой помощью доставлен в горбольницу №2 нашего города и перенаправлен для продолжения лечения в ожоговый центр в Самару», — рассказала руководитель управления семьи, опеки и попечительства администрации Сызрани Татьяна Бобрикова.

11 июля стало известно, что в поселке Эссо на Камчатке ребенок решил искупаться в бассейне с термальной водой и обварился. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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