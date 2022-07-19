С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой Байкальской тропе

С 19 по 23 июля 2022 года прогуляться по Большой Байкальской тропе удастся не всем. Предельно допустимая антропогенная нагрузка* на этом участке Прибайкальского национального парка – 785 человек в сутки. Такое количество посетителей в системе онлайн-выдачи разрешений на посещение уже зарегистрировано. Информация об этом появилась в группе Заповедное Прибайкалье в «Вконтакте».

В эти дни на маршруте пройдут Всероссийские соревнования «Школа безопасности». В Иркутскую область прибыли команды из восьми федеральных округов: Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского. Вместе с представителями СМИ, специалистами и организаторами соревнований, количество посетителей «ББТ-1» в предстоящие четыре дня полностью соответствует максимально разрешенному показателю антропогенной нагрузки на указанном участке ББТ. Администраторы предлагают выбрать альтернативный маршрут: «Листвянка - Падь Чёрная».

*Лимит антропогенной нагрузки рассчитывается для каждого турмаршрута в отдельности и учитывает наличие инфраструктуры, а главное — возможности природных комплексов, их способность принять поток посетителей без ущерба для почвы, растений и животных в вегетативный период, потенциал самовосстановления.