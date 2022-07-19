Счастливое будущее: 6 типов токсичных привязок, от которых нужно отказаться прямо сейчас

Вадим Карасев

Токсичные привязки — это зависимость человека от вещей, людей или событий. На энергетическом уровне эти привязки крайне опасны, поскольку из-за них происходит сильнейший отток энергии.

Всем нам хочется стать счастливыми, но счастье — это не то, что случается с нами по велению небес, судьбы или Бога. Это то, что рождается внутри нас, а привязки блокируют эту возможность.

Чем опасны привязки

Истощение. Моральное и физическое истощение наступает не сразу, поэтому зачастую привязки сначала попросту незаметны. Мы становимся зависимыми от человека или от вредной привычки, но поначалу не понимаем, что это нам вредит. Когда приходит осознание, уже нужно действовать, причем решительно.

Потеря успеха. Человек, который не имеет никаких внутренних ресурсов для достижения целей, зачастую лишается работы, либо начинает трудиться меньше и менее эффективно. Как итог — происходит усугубление ситуации, ведь проблемы растут как снежный ком. Появляется черная полоса в жизни.

Вы становитесь уязвимыми. Например, к манипуляциям. Вами становится гораздо проще управлять, поскольку в целом биополе становится слабым. Слабый человек не может защищаться от токсичных личностей так, как он это делал ранее. Его защитную оболочку проще прорвать чувством вины, обиды, либо мощным натиском.

Самые распространенные привязки

Долги. Чаще всего люди отдают энергию тогда, когда влезают в долги. Например, люди часто берут неподъемные кредиты и ипотеки, лишь бы казаться успешными. Это рушит их биополе, энергетику. Также многие часто берут в долг у знакомых, привязываясь энергетически к людям, от которых они зависят. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала лучше, постарайтесь как можно скорее избавиться от долгов, так как это очень опасная привязка.

Токсичные отношения. Когда мы состоим в токсичных отношениях, нам не хочется из них вырваться. Этим-то они и опасны. Например, женщина хочет, чтобы ее муж начал относиться к ней вежливо и по-доброму. Она каждый день делает что-то хорошее для него, но он лишь становится еще злее и еще агрессивнее. То же бывает и с родителями, которые слишком сильно хотят оберегать своего ребенка, который уже вырос и сам может о себе позаботиться. Вы наверняка знаете тех кто живет с родителями и не может вырваться из их жизни, избавиться от их влияния. Любые отношения с ограничениями, ревностью и манипуляциями — всё это негативные привязки.

Вредные привычки. Курение, вредная еда, алкоголь, запрещенные вещества, компьютерные и азартные игры — всё это рушит жизни людей по всему миру, причем не только тех, кто зависим, но и тех, кто живет с ними под одной крышей. Вредные привычки уничтожают наше здоровье и свободное время, лишают нас денег, уверенности и делают оторванными от реальности, искажая сознание.

Страхи. Страх — самое сильное чувство. Если вы боитесь кого-то или что-то потерять (работу, отношения, уважение, деньги), то это рано или поздно начнет работать против вас. Также сюда стоит отнести страх перед переменами, страх одиночества. Всё это очень опасно и требует проработки. Если не бороться со страхами, они возьмут над вами верх, а ваше биополе очень быстро истощится. Начинать борьбу стоит с принятия. Признайте тот факт, что вы боитесь чего-то. После этого начинайте делать все ради того, чтобы побороть фобию.

Зависть. Зависть — это тоже сильнейшая привязка. Человек, который очень сильно завидует кому-то, не может избавиться от этого чувства просто так. Он каждый день думает об объекте своей зависти, а негативные мысли подпитывают его мысли, направляя их в сторону того человека снова и снова. Получается замкнутый круг, который разорвать порой бывает крайне непросто. Чтобы побороть зависть, человек должен полюбить себя и занять свои мысли чем-то интересным.

Обида. Обида очень сильно истощает нашу энергетику. Эксперты рекомендуют как можно меньше обижаться на близких и на людей в целом. Если кто-то сделал вам что-то плохое, это не повод мстить и погружаться в негатив. Очиститься от обид бывает крайне непросто, но методы борьбы с этой крайне опасной привязкой сходи с методами борьбы с завистью. Нужно больше заниматься любимым делами, отвлекаться. Обила уйдет сама по себе, либо ослабнет настолько, что человеку будет гораздо проще с нею справиться.