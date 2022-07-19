Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США
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Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США

Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США


Конгресс и SEC должны занять более жесткую позицию в отношении криптовалютной индустрии. Об этом заявила член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, пишет Yahoo Finance.


«Я бью тревогу по поводу криптовалют и необходимости введения более строгих правил для защиты потребителей и финансовой стабильности. Слишком многим компаниям удалось обмануть клиентов и оставить с носом обычных инвесторов», — заявила сенатор.


По ее мнению, глава SEC Гэри Генслер должен начать действовать в ближайшее время.


Заявление Уоррен прозвучало на фоне продолжающихся проблем с рядом связанных с криптовалютами компаний. 13 июня Celsius Network приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Спустя месяц криптолендинговая платформа подала ходатайство о банкротстве.


5 июля стало известно о временном введении лимитов на вывод средств платформой CoinLoan из-за «рыночных условий». До этого о возможной реструктуризации объявила поддерживаемая Питером Тилем площадка Vauld.


Ранее криптовалютный брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств с $25 000 до $10 000 в связи с проблемами Three Arrows Capital (3AC). В начале июля фирма подала ходатайство о банкротстве.


Аналогичное заявление направил сам хедж-фонд. Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать 3AC, а финрегулятор Сингапура объявил компании выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.


В сентябре 2021 года Уоррен отметила необходимость регулирования индустрии цифровых активов на фоне обвала рынка и связанных с ним перебоев в работе биткоин-бирж.


Напомним, в апреле 2022 года сенатор сравнила криптовалюты с ипотечным кризисом в США.

# Экономика регулирование, сша, элизабет уоррен, новости
По материалам: ForkLog

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