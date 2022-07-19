Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
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Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили

Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
Актер Сергей Безруков попал под санкции Евросоюза. Артист в «Телеграме» отреагировал на новости, что он, а также актер и режиссер Владимир Машков включены в санкционный перечень Евросоюза. Как отметил Безруков, его телефон разрывался с утра. Он даже испугался, что что-то случилось. Однако дома все хорошо. Жена и дети на даче едят черешню.
«Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом! Русская культура — это мировое достояние. И если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью, — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать», — заметил актер.
# Шоу-бизнес Безруков Сергей
По материалам: z-aya

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