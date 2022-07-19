СМИ: Babel Finance нанял юридического партнера Celsius и Voyager для реструктуризации
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СМИ: Babel Finance нанял юридического партнера Celsius и Voyager для реструктуризации

СМИ: Babel Finance нанял юридического партнера Celsius и Voyager для реструктуризации


Один из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance привлек юридическую фирму Kirkland & Ellis для консультаций по реструктуризации, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.


Для надзора за процессом в гонконгскую компанию вернулся сооснователь Babel Флекс Янг, отошедший от дел в прошлом году.


К услугам Kirkland & Ellis также прибегли находящиеся в кризисе лендинговая платформа Celsius Network и брокер Voyager Digital. Юридическая компания с приблизительно 2600 специалистами считается в своей сфере лидером по возврату средств.


Данные: Wikipedia. 

Ранее компания Babel подключила к поиску вариантов реструктуризации финансовую фирму Hulihan Lokey.


Напомним, в июне компания заявила о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности. 


Позднее представители Babel опровергли сообщения о неплатежеспособности и сообщили о достижении «предварительных договоренностей» о выплате части долгов.


В мае фирма закрыла раунд финансирования Серии B на $80 млн при оценке в $2 млрд.

# Экономика babel finance, банкротство, новости
По материалам: ForkLog

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