СМИ: Babel Finance нанял юридического партнера Celsius и Voyager для реструктуризации

Один из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance привлек юридическую фирму Kirkland & Ellis для консультаций по реструктуризации, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Для надзора за процессом в гонконгскую компанию вернулся сооснователь Babel Флекс Янг, отошедший от дел в прошлом году.

К услугам Kirkland & Ellis также прибегли находящиеся в кризисе лендинговая платформа Celsius Network и брокер Voyager Digital. Юридическая компания с приблизительно 2600 специалистами считается в своей сфере лидером по возврату средств.

Данные: Wikipedia.

Ранее компания Babel подключила к поиску вариантов реструктуризации финансовую фирму Hulihan Lokey.

Напомним, в июне компания заявила о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности.

Позднее представители Babel опровергли сообщения о неплатежеспособности и сообщили о достижении «предварительных договоренностей» о выплате части долгов.

В мае фирма закрыла раунд финансирования Серии B на $80 млн при оценке в $2 млрд.