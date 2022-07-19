СМИ: Coinbase свернула программу работы с инфлюенсерами в США
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СМИ: Coinbase свернула программу работы с инфлюенсерами в США

СМИ: Coinbase свернула программу работы с инфлюенсерами в США


Криптовалютная биржа Coinbase временно закрыла маркетинговую программу по работе с инфлюенсерами в США. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на электронные письма, отправленные биржей участникам инициативы.


Согласно документам, инфлюенсеров уведомили о прекращении выплаты им процентов с 19 июля. В рамках сотрудничества "лидеры мнений" привлекали на Coinbase новых пользователей через соцсети.


Ранее Coinbase заявила о сокращении штата примерно на 18% из-за наступления криптозимы, а затем анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.


За первый квартал 2022 года биржа получила чистый убыток в $429,7 млн. На фоне этого, а также спада на криптовалютном рынке компания начала оптимизировать расходы.


Подробнее о Coinbase читайте в карточках ForkLog.

# Экономика coinbase, новости
По материалам: ForkLog

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