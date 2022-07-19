Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино в соответствии с программой "Мой район". О том, как в последние несколько лет преобразились районы, глава города рассказал в своем блоге.



"Два района-соседа на юго-востоке Москвы. Люблино — бывший город, вошедший в черту Москвы больше 60 лет назад. И Марьино, построенное с нуля в 1990-е годы и ставшее самым большим районом Москвы. Ахиллесовой пятой юго-востока традиционно считалась экология. Неприятные запахи Курьяновских очистных сооружений и НПЗ действительно изрядно действовали на нервы. В 2011 году мы начали комплексную модернизацию обоих проблемных объектов", – написал Собянин.

Современная Москва делает акцент на экологичность и соблюдение этих норм: так, благодаря программе "Мой район" власти столицы перекрыли специальными крышками и газоочистными установками первичные отстойники, каналы и другие объекты Курьяновских очистных сооружений. Кроме того, модернизированный Московский нефтеперерабатывающий завод, по словам мэра, уменьшил воздействие на окружающую среду примерно в четыре раза.

Что касается развития транспорта, к началу 2023 года Собянин анонсировал открытие юго-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро. Градоначальник рассказал и о появлении в районах станций "наземного метро" – на линии МЦД-2 функционируют станции "Люблино", "Депо", "Перерва" и "Курьяново". Последнюю, как отмечает мэр, возвели по просьбе горожан. "Курьяново" - это не просто станция МЦД, а полноценный городской вокзал, оборудованный современным пассажирским терминалом и переходом через пути, ведущим к жилым кварталам на Подольской и Донецкой улицах.

Платформа МЦД "Курьяново"

Здесь правительство Москвы привело в порядок и дороги: их модернизация началась с реконструкции перекрестка Люблинской улицы и Волгоградского проспекта. Власти провели капитальный ремонт Братеевского моста и реконструкцию Бесединской развязки.

"Но главные дорожные проекты для Марьина и Люблина еще впереди. Это Юго-Восточная хорда (Московский скоростной диаметр) и Южная рокада с развязкой на МКАД. А также дублер Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой", — заявил Собянин, комментируя дорожное строительство в двух районах.

Реконструированные дороги Волгоградского проспекта

По программе "Мой район" были проведены работы по благоустройству парков и рекреационных зон: в лучшую сторону преобразились Дюссельдорфский парк, парк усадьбы Люблино, "Аллея семьи", Люблинский сквер, сквер возле памятника Солдату Отечества, пешеходная зона в 12-м микрорайоне, скверы имени А.П. Чехова и имени М.П. Судакова.

Как утверждается в материале на официальном сайте мэра Москвы, в Люблино в течение нескольких лет успешно реализуется программа реновации: расселению подлежит 152 дома, в которых проживают 29,7 тыс. москвичей. Власти уже подобрали для них 18 стартовых площадок, а жители 30 аварийных пятиэтажек уже переехали либо переселяются в девять новостроек.

Модернизируя амбулаторное звено медучреждений, власти столицы провели комплексную реконструкцию филиала №3 детской городской поликлиники №148 на Новочеркасском бульваре, филиала №1 детской городской поликлиники №150 на проспекте 40 лет Октября и филиала №3 городской поликлиники №19 на Краснодарской улице.

Благоустроенный Люблинский сквер

Сергей Собянин в блоге подытожил: столичные районы Люблино и Марьино, на территории которых проживают более 430 тысяч москвичей, с каждым годом становятся уютнее и комфортнее для повседневной жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Выхино-Жулебино. Так, правительством города было решено продлить Таганско-Краснопресненскую линию метро, и в кратчайший срок на ней появилось три новых станции. Отремонтировали столичную усадьбу Деда Мороза в парке "Кузьминки", детскую школу искусств № 14, а также культурный центр "Лидер". Завершается ремонт выставочного зала "Арт-холл "Юго-восток".