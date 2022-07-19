Стартовали съемки второй части «Дюны»

Вадим Карасев

Режиссер Дени Вильнев приступил к съемкам второй части «Дюны» в Будапеште

Режиссер Дени Вильнев приступил к съемкам второй части «Дюны» в Будапеште. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт кинопроекта.

Вторая часть кинокартины завершит экранизацию романа Фрэнка Герберта. В нем идет рассказ о борьбе различных космических сил за уникальный ресурс на пустынной планете Аракис.

Главные роли в киноленте сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем.

Премьера «Дюны 2» назначена на 17 ноября 2023 года. Сценаристом выступит Джон Спейтс. Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.