Страдающий от наркозависимости и тяжелой депрессии Рома Желудь лег в рехаб
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Страдающий от наркозависимости и тяжелой депрессии Рома Желудь лег в рехаб

Страдающий от наркозависимости и тяжелой депрессии Рома Желудь лег в рехаб

Два года назад Рома Желудь признался в употреблении наркотиков. Теперь же блогер отметил, что хочет побороть зависимость, которая погубила его карьеру. Однако пару месяцев назад он вновь сорвался, а недавно попал в больницу.


26-летний Рома Желудь проходит лечение в одной из клиник для наркозависимых. Вчера блогер опубликовал кадр, на котором запечатлен на больничной койке под капельницей.

«День шестой. Трезвых шесть дней. И еще меня ждет ежедневный самоанализ и лекции в рехабе», — подписал пост экс-звезда YouTube.

Ранее Желудь делился, что находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за запрещенных препаратов у молодого человека отнялись ноги. Он опасается, что может в любой момент лишиться жизни. «Я не могу ходить, мне страшно каждый день, и у меня никого нет», — откровенничал брюнет.

В детстве Рома был одним из первопроходцев в мире блогинга и главной звездой русскоязычного YouTube. Мальчик получал огромные гонорары, а армия поклонниц не давала ему прохода. Однако на пике славы Желудь неожиданно пропал с радаров. Оказалось, что в 15 лет он познакомился с наркотиками, которые и загубили все начинания.

Теперь зарабатывать деньги Роме приходится публикацией пикантных фото. Он также признавался, что занимался эскорт-услугами.

«Я уже более семи лет живу с секс-зависимостью, — говорил блогер. — Это самая настоящая болезнь. Чем отличается секс-зависимость от высокого сексуального желания? Тем, что обычно, когда люди кончают, они получают удовольствие, а зависимый от секса человек после возбуждения чувствует себя ужасно. А если ты не занимаешься сексом, то уже на второй день испытываешь волну агрессии, боль, стыд и вину».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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