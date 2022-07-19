Суд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к 10 годам колонии за призывы к антиковидным митингам

Вадим Карасев

Ростовский областной суд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента. Гособвинение просило 11 лет колонии. Сам Чельдиев свою вину не признал.

По данным следствия, в 2020 году Чельдиев опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором призывал к митингам против коронавирусных ограничений во Владикавказе.

Несанкционированный митинг прошел во Владикавказе на площади Свободы 20 апреля 2020 года. По данным МВД, на него пришло до 2,5 тысяч человек, все они выступили против коронавирусных ограничений, а также против задержания Чельдиева. Когда сотрудники полиции начали вытеснять протестующих с площади, их забросали камнями.

Так, с самого начала пандемии коронавируса Чельдиев отрицал существование этой болезни и обвинял власти в желании "установить тотальный контроль".

Также следствие заявляло, что во время транспортировки из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону Вадим Чельдиев несколько раз ударил в лицо сотрудника полиции.

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