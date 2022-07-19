Тайна мужа Этери Тутберидзе раскрыта

Тренер Этери Тутберидзе всегда скрывала, от кого родила дочь. Спортсменка не любит распространяться по поводу семейных дел. Наставница только упоминала, что вычеркнула из своей жизни мужчину, который стал отцом Дианы. Однако сейчас стала известна личность официального мужа знаменитого тренера. Этери убеждала, что совсем не поддерживает связь с бывшим избранником, от которого родила единственную дочь. «Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — подчеркивала Тутберидзе в интервью Первому каналу. Но наследница 48-летнего тренера, напротив, тянется к отцу и даже недавно с ним виделась. Опубликовав снимок с папой, Диана раскрыла многолетнюю тайну, охраняемую мамой. Фигуристка не рассказала подробно о родителе, и лишь поздравила его с днем отца.Теперь же еще на один секрет семьи Тутберидзе стало меньше. В Сети найдена информация о законном муже блондинки, с которым она обручилась в 1995 году. Супругом Этери был ее партнер по шоу Николай Аптер, о чем говорится в сертификате о браке в архиве округа Кларк, штата Невада. Также стало известно, что пара тогда не стала менять фамилии. Пользователи Интернета обнаружили, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин обручились там же, где и мама спортсменки. Тутберидзе каталась вместе с женихом в США около четырех лет в 90-х. В какой-то момент их судьбы разошлись: мужчина остался в Америке, а наставница вернулась в Россию. Оба занимались тренерской деятельностью, сообщает «Sports.ru».