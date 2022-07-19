Татьяна Брухунова высказалась о своем материнстве

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова объяснила, почему не родила сына Евгению Вагановичу раньше. Если судить по тому, что написала в личном блоге в социальных сетях Татьяна Брухунова, она могла бы стать матерью несколько раньше, чем в 31 год. Но только теперь поняла, почему такое невероятно важное событие, как рождение сына, случилось после ее тридцати лет. Напомним, в этом году, в марте, супруга Евгения Петросяна отпраздновала свое 33-летие. А их сынишке Вагану, который получил это имя в честь дедушки, 13 марта исполнилось 2 годика. Татьяна Брухунова уверена, что на это повлияло ее тогдашнее состояние души. «Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я абсолютно сбалансирована с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, как хотела обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — поделилась в микроблоге Татьяна Брухунова.О романе Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, стало известно во время его развода с Еленой Степаненко — после этого в адрес Татьяны полился поток хейта. С тех пор Брухунова довольно решительно стала давать отпор недоброжелателям. На этот раз она обрушилась на «улыбающихся тихонь». «Почему лукаво улыбающиеся тихони сидят в девках?! Да потому что они априори ненавидят мужской род. Почему самодостаточная девушка глубоко одинока? Да потому что испытывает отрицание ко всем состоящим в отношениях. Почему та, у которой нет ребенка «косит лиловым глазом» на родившую недавно подругу? Потому что внутри у нее выжженное поле зависти. Это все примеры из моего не ближнего окружения», — написала Татьяна.