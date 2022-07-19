The Economist назвал 3 причины для прекращения американской военной помощи Украине

Вадим Карасев

США в ближайшее время могут остановить масштабную военную и экономическую помощь Киеву. О трех факторах отхода от агрессивной поддержки Украины со стороны Белого дома пишет британское издание The Economist.

Во-первых, не в пользу текущей политики Вашингтона играет отсутствие единства по геополитическим вопросам внутри истеблишмента: далеко не все высокопоставленные персоны поддерживают продолжение открытой конфронтации с Москвой путем военной поддержки Украины.



Во-вторых, руководство США ни раньше, ни сейчас, ни через несколько месяцев так и не может объяснить простым американцам, почему во время серьезного энергетического кризиса деньги из федерального бюджета отправляются не на субсидирование тех или иных социальных структур, а на поддержку заокеанской Украины.



В-третьих, и сама "казна" Соединенных Штатов, как утверждает The Economist, не выдержит в случае превращения в традицию денежных вливаний в украинскую экономику. Байден и его администрация уже пребывают в отчаянии из-за неспособности преодолеть волну вызовов, среди которых одним из основных стала ситуация на Украине. В то же время граждане США во время осенних промежуточных выборов будут обеспокоены в первую очередь темой экономических и инфляционных проблем внутри страны, а не помощью Украине, которой сейчас активно занимается Байден.

Напомним, что бензин и продукты питания дорожают в Штатах уже несколько месяцев подряд. Цена топлива на АЗС сегодня составляет в среднем $5 за галлон, хотя в прошлом году стоимость не превышала $3. Причем в штате Калифорния владельцам авто за галлон приходится отдавать в среднем $6,165, а на некоторых заправках цена достигает $10.

Не все страны Европы искренне заинтересованы в масштабной передаче вооружения Украине: так, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие Киев перед саммитом "Большой семерки", отказались передавать Украине очередную партию тяжелого вооружения, несмотря на многочисленные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.