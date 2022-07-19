The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror

Вадим Карасев





Сегодня игра The Riftbreaker, которая доступна в Game Pass для Xbox Series X | S и PC, получила крупное дополнение — Metal Terror. Само дополнение поделено на две части: одна бесплатная, другая платная.

В бесплатной части дополнения Metal Terror для игры The Riftbreaker игроков ждет новый биом (Metallic Valley), новый сценарий режима выживания, новые технологии, новые существа и многое другое другое.

Что касается платной части DLC для The Riftbreaker, с ней игроков ждет большое дополнение сюжета: «Metal Terror – это первое расширение мира The Riftbreaker с абсолютно новым эпизодом сюжетной кампании, действие которого разворачивается в неизученном ранее биоме. На срок миссии Эшли выпадает уникальное астрономическое событие, которое приоткрывает страшную тайну из жизни Галатеи 37. Движимая научным любопытством, она бросается исследовать потаенные уголки планеты».

Watch this video on YouTube

Стоимость дополнения The Riftbreaker: Metal Terror составляет $9,99. Подписчики Game Pass могут сэкономить 10% при покупке DLC.

The Riftbreaker: Metal Terror

Мы пришли в этот мир, чтобы захватить его и использовать для нужд своего вида. Но оказались не первыми.

Перейти в Microsoft Store