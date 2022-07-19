The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror
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The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror

The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror


Сегодня игра The Riftbreaker, которая доступна в Game Pass для Xbox Series X | S и PC, получила крупное дополнение — Metal Terror. Само дополнение поделено на две части: одна бесплатная, другая платная.

В бесплатной части дополнения Metal Terror для игры The Riftbreaker игроков ждет новый биом (Metallic Valley), новый сценарий режима выживания, новые технологии, новые существа и многое другое другое.

Что касается платной части DLC для The Riftbreaker, с ней игроков ждет большое дополнение сюжета: «Metal Terror – это первое расширение мира The Riftbreaker с абсолютно новым эпизодом сюжетной кампании, действие которого разворачивается в неизученном ранее биоме. На срок миссии Эшли выпадает уникальное астрономическое событие, которое приоткрывает страшную тайну из жизни Галатеи 37. Движимая научным любопытством, она бросается исследовать потаенные уголки планеты».


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Стоимость дополнения The Riftbreaker: Metal Terror составляет $9,99. Подписчики Game Pass могут сэкономить 10% при покупке DLC.

The Riftbreaker: Metal Terror

Мы пришли в этот мир, чтобы захватить его и использовать для нужд своего вида. Но оказались не первыми.
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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