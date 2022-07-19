Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина

Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Разберемся, стоит ли ждать котировки снова у нижней границы, или есть другие варианты.


Цена отскочила от восходящей белой линии. Это произошло на аномальном объеме, свидетельствующем об агрессии покупателя. Угол атаки при этом растет, стоит сравнить лишь три попытки подхода к верхней границе: 


  • первая — с закруглением;
  • вторая — более агрессивно, но все же с затуханием наверху; 
  • третья —  прямо под сопротивлением образовалась мощная зеленая свеча.

Вдобавок цена закрытия четырехчасового бара — наиболее высокая за несколько последних недель. Последний суточный импульс произошел на тесте PoC, что добавляет силы движению. 


Данные: TradingView.

В случае со второй криптовалютой импульсный пробой сопротивления говорит о серьезной агрессии покупателя. Возможен небольшой откат, но в целом Ethereum выглядит очень по-бычьи.


Данные: TradingView.

В данный момент биткоин и Ethereum смотрятся крайне сильно. Множественные технические признаки указывают на выход из боковиков и движение вверх.


Но этот зарождающийся бычий микротренд (который может продлиться два-четыре месяца) находится в рамках большого медвежьего ралли, начавшегося с исторических максимумов. 


Цели отскока по биткоину — в районе $35 000-$40 000, после чего не исключено снижение.


Напомним, 60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткоина к $10 000, чем ее восстановление к $30 000.

# Экономика ethereum, eth, теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина
Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила внезапный ответ
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила
В российском регионе захотели объявить режим ЧС из-за затяжных ливней
В российском регионе захотели объявить режим ЧС из-за затяжных ливней
Россияне отмечают 19 июля 2022 года День Москвы-Реки, а также старославянский праздник Сысоев день
Россияне отмечают 19 июля 2022 года День Москвы-Реки, а также
Виктория Боня об измене бойфренда с подругой: «Я придумала, как отомстить – вылить ей клей на голову»
Виктория Боня об измене бойфренда с подругой: «Я придумала, как
Пушков обвинил США в двойных стандартах
Пушков обвинил США в двойных стандартах
За что люди чаще всего ненавидят Весов
За что люди чаще всего ненавидят Весов
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Россиян предупредили о «зомбировании» компьютеров хакерами
Россиян предупредили о «зомбировании» компьютеров хакерами
Икону «Троица» вернули в Третьяковку после отправки в лавру
Икону «Троица» вернули в Третьяковку после отправки в лавру

Топ на сегодня

Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022 пройдет на Байкале
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022
20 июля в Иркутске сработают сирены
20 июля в Иркутске сработают сирены
Тяжелое испытание для буддиста
Тяжелое испытание для буддиста

Еще по теме

Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000