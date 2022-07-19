Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Разберемся, стоит ли ждать котировки снова у нижней границы, или есть другие варианты.

Цена отскочила от восходящей белой линии. Это произошло на аномальном объеме, свидетельствующем об агрессии покупателя. Угол атаки при этом растет, стоит сравнить лишь три попытки подхода к верхней границе:

первая — с закруглением;

вторая — более агрессивно, но все же с затуханием наверху;

третья — прямо под сопротивлением образовалась мощная зеленая свеча.

Вдобавок цена закрытия четырехчасового бара — наиболее высокая за несколько последних недель. Последний суточный импульс произошел на тесте PoC, что добавляет силы движению.

Данные: TradingView.

В случае со второй криптовалютой импульсный пробой сопротивления говорит о серьезной агрессии покупателя. Возможен небольшой откат, но в целом Ethereum выглядит очень по-бычьи.

Данные: TradingView.

В данный момент биткоин и Ethereum смотрятся крайне сильно. Множественные технические признаки указывают на выход из боковиков и движение вверх.

Но этот зарождающийся бычий микротренд (который может продлиться два-четыре месяца) находится в рамках большого медвежьего ралли, начавшегося с исторических максимумов.

Цели отскока по биткоину — в районе $35 000-$40 000, после чего не исключено снижение.

Напомним, 60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткоина к $10 000, чем ее восстановление к $30 000.