Трейлер к релизу As Dusk Fall, игра уже доступна по Game Pass
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Трейлер к релизу As Dusk Fall, игра уже доступна по Game Pass

Трейлер к релизу As Dusk Fall, игра уже доступна по Game Pass

Сегодня в подписке Game Pass, сразу после релиза, вышла игра As Dusk Falls. Ожидаемая интерактивная драма от Interior/Night накануне получила оценки от критиков, которые, в основной своей массе, отозвались об игре лестно.

Игра As Dusk Falls уже доступна на Xbox и PC, в том числе в Game Pass. Если игра была загружена предварительно, в нее уже можно играть. В ином случае, понадобится скачать около 50 Гб (на Xbox Series X).

К релизу As Dusk Falls представили новый трейлер — его можно видеть ниже. В игре полная русская локализация.


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As Dusk Falls

As Dusk Falls — это оригинальная интерактивная драма от INTERIOR/NIGHT. В центре сюжета судьбы двух семей, за тридцать лет прочно переплетён…
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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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