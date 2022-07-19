Трейлер к релизу As Dusk Fall, игра уже доступна по Game Pass

Вадим Карасев

Сегодня в подписке Game Pass, сразу после релиза, вышла игра As Dusk Falls. Ожидаемая интерактивная драма от Interior/Night накануне получила оценки от критиков, которые, в основной своей массе, отозвались об игре лестно.

Игра As Dusk Falls уже доступна на Xbox и PC, в том числе в Game Pass. Если игра была загружена предварительно, в нее уже можно играть. В ином случае, понадобится скачать около 50 Гб (на Xbox Series X).

К релизу As Dusk Falls представили новый трейлер — его можно видеть ниже. В игре полная русская локализация.



As Dusk Falls

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As Dusk Falls — это оригинальная интерактивная драма от INTERIOR/NIGHT. В центре сюжета судьбы двух семей, за тридцать лет прочно переплетён…

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