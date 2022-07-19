Треть игроков в Sea of Thieves на Xbox не прошли обучение
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Треть игроков в Sea of Thieves на Xbox не прошли обучение

Треть игроков в Sea of Thieves на Xbox не прошли обучение


Количество игроков в Sea of Thieves еще в прошлом году превысило отметку в 25 миллионов. С момента релиза игра находится в подписке Game Pass, и регулярно она получает обновления с новым контентом, который способен заинтересовать «бывалых» пользователей. Но регулярно присоединяются и новички, войти в мир игры которым должно помочь обучение.

Как оказалось, игроки на приставках Xbox не особо охотно проходят обучение в Sea of Thieves. Пользователь Reddit под ником Cholo__124 обратил внимание на интересную деталь. Достижение Now Bring Me That Horizon на приставках Xbox получило только 67% игроков. Это достижение дают после первого поднятия парусов на корабле и выхода в море, по завершению обучения. Соответственно, 33% игроков не прошли обучение.


Стоит сказать, что на PC в Steam это достижение получили больше 90% пользователей. Однако, в Steam каждый игрок заплатил за проект, тогда как в статистике Xbox Live учитываются и пользователи, которые запустили игру по Game Pass и практически сразу вышли.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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