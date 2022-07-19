Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
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Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве

Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничествеПрезиденты Турции и Ирана подписали договор о всеобъемлющем и долгосрочном сотрудничестве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Ибрахим Раиси подписали договор о всеобъемлющем и долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает агентство IRNA.

Тегеран и Анкара подписали соглашения о сотрудничестве в сферах развития транзитных перевозок, научных и культурных обменов, спорта, энергетики, культуры, сельского хозяйства и торгово-экономических обменов. Документы подписали главы ряда ведомств двух стран.

Ранее стало известно о встрече в Иране Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят международные темы, в частности, разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из портов Украины. С Раиси российский лидер будет говорить на тему ядерной сделки.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. Российский президент вернется в Москву из Тегерана только в ночь на 20 июля.

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По материалам: lenta.ru

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