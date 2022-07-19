У Лаймы Вайкуле огромные финансовые проблемы, заявила Жигалова

Блогер рассказала о состоянии певицы Лаймы Вайкуле. Видеоблогер Алена Жигалова в своем шоу «Алена, блин. Говорит» рассказала, что на самом деле происходит с певицей Лаймой Вайкуле. «Я навела справки. Есть у меня в Юрмале надежный источник информации. С Лаймой Вайкуле все нормально в плане здоровья. У нее просто огромные финансовые проблемы, связанные с отсутствием выступлений и налогами. И с потерей фестиваля. Ну кто на него сейчас приедет», сказала Алена Жигалова.Как отметила Жигалова, Вайкуле часто видят в ресторанчике на берегу Юрмалы, который называется «36-я линия» вместе со своим мужем. «Каждые выходные ее навещает Алла Пугачева и Максим Галкин. Их дом находится в нескольких километрах от жилища Вайкуле. В общем, все у нее хорошо. Дай Бог ей здоровья. Может еще проведет свой фестиваль», - заявила Алена Жигалова. Ранее в СМИ прошла информация о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Впрочем, позже эти слухи были опровергнуты.