Ученые создали робособаку, которая научилась ходить за час

Вадим Карасев

Исследователи из Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка смогли создать собаку-робота, которая всего за час научилась самостоятельно ходить, пишет Machine Intelligence.

Ученые указали на то, что новорожденные животные имеют необходимые нейроны спинного мозга для хождения, однако большинство из них научатся ходить только спустя некоторое время. Исследователи решили узнать, как именно проходит процесс такого обучения, для чего и разработали робота.

"Мы, будучи инженерами и робототехниками, решили искать ответ с помощью робота, который обладает рефлексами как у животного и обучается на ошибках", - отметил Феликс Рупперт.

Роботу, которого ученые назвали Морти, потребовался час для того, чтобы начать передвигаться самостоятельно на четырех ногах. Датчики в его стопах фиксировали положение и передавали их компьютеру, чьи программы имитировали работу рефлексов. В компьютер не была заложена информация о строении ног, он сам должен был найти оптимальную манеру перемещения. Постепенно программа подстраивалась. Например, если Морти спотыкался, то компьютер выбирал другую длину шага или другие параметры движения. Задача удерживаться от падения на неровных поверхностях оказалась наиболее сложной.

Напомним, что в начале года китайские инженеры создали четвероногого бионического военного робота с электрическим приводом. Этот аппарат стал самой большой подобной разработкой в мире.