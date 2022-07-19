Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли

Вадим Карасев

«Альфа-групп» опровергла получение Фридманом и Авеном украинского гражданства

Компания «Альфа-групп» опровергла сообщения о получении украинского гражданства ее совладельцами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Представитель фирмы в разговоре с РИА Новости заявил, что бизнесмены не имеют гражданства Украины, не обращались за ним и не имеют таких планов.

Ранее несколько российских Telegram-каналов писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал «закрытый указ», выдающий Авену и Фридману украинское гражданство. «Эта информация является заведомой провокацией с целью опорочить деловую репутацию добросовестных российских предпринимателей», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, «Альфа-групп» рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.

19 июля стало известно, что суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на замороженные банковские счета Авена. По данным Bloomberg, ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются в 167,8 тысяч долларов. В основном это траты на охрану и страхование коллекции живописи. В решении суда отмечается, что финансировала Авена его жена, которая не находится под санкциями. Теперь бизнесмену разрешили использовать деньги со счетов и тратить их на оплату расходов.

Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза (ЕС) в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились их «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку активов, принадлежащих бизнесменам. Совладельцы Альфа-банка оспорили ограничения в Европейском суде юстиции в Люксембурге, иски поданы в конце мая.