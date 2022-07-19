Украинского журналиста Гордона объявили в розыск
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Украинского журналиста Гордона объявили в розыск

Украинского журналиста Гордона объявили в розыскМВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона по статье о дискредитации армии

МВД России объявило в розыск украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Указано, что Гордона разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, украинский журналист разыскивается по статье о дискредитации ВС России.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверит книги Гордона на предмет русофобии. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Занко.

В апреле Росфинмониторинг внес журналиста в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Перед этим, в марте, Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело по трем статьям. Представители ведомства рассказали, что журналист в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан России по национальному и языковому признаку. Также уточнялось, что он распространял заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих.

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По материалам: lenta.ru

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