Умерла актриса Писанка, снимавшаяся вместе с Зеленским
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Умерла актриса Писанка, снимавшаяся вместе с Зеленским

Умерла актриса Писанка, снимавшаяся вместе с Зеленским

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни. Она проходила лечение в Германии, у нее было выявлено тяжелое заболевание, передает РИА «Новости».

Актриса родилась в Киеве 17 ноября 1965 года. Она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры в 1995 году.

Писанка получила известность как ведущая прогнозов погоды, ряд ее ролей пришлись на совместные проекты с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер» и фильм «Ржевский против Наполеона».


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По материалам: pnp.ru

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