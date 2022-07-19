Умерла актриса Писанка, снимавшаяся вместе с Зеленским

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни. Она проходила лечение в Германии, у нее было выявлено тяжелое заболевание, передает РИА «Новости».

Актриса родилась в Киеве 17 ноября 1965 года. Она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры в 1995 году.

Писанка получила известность как ведущая прогнозов погоды, ряд ее ролей пришлись на совместные проекты с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер» и фильм «Ржевский против Наполеона».



