Успех у Скорпионов, тревожное время для Тельцов и Козерогов: что ждет представителей разных знаков зодиака в новолуние 28 июля 2022 года

В конце июля, а точнее 28 числа состоится «желтое» новолуние в знаке Льва. Этот день принесет много неожиданностей, поэтому к нему нужно как следует подготовиться. Узнайте, что ждет представителей разных знаков зодиака в новолуние 28 июля 2022 года, для кого это будет удачное время для начала новых дел, а кому стоит провести его в одиночестве, чтобы избежать негативных последствий.

Овен

Рождение новой Луны 28 июля окажет не самое благоприятное влияние на представителей знака Овен. Их эмоциональное состояние будет неоднозначным, что повлечет за собой разногласия и конфликты. Если у вас есть возможность, постарайтесь остаться дома, чтобы избежать негативных ситуаций и возможных ссор. Отличным решением и выходом из данной ситуации будет также наведение порядка в доме и полноценный отдых.

Телец

Под влиянием «желтого» новолуния Тельцы будут видеть во всем опасность и подозрительно ко всему относиться. Также не исключено, что они будут придираться к словам и искать в них другой смысл. Чтобы найти общий язык с окружающими, вам нужно попросить их выражаться предельно ясно, а также самим не создавать конфликтные ситуации. Идеальным вариантом будет отправиться по магазинам и как следует отдохнуть.

Близнецы

Для Близнецов это будет благоприятный период. Можно смело браться за новые проекты, недостатка в оригинальных идеях вы точно не будете испытывать. Если вы решите посвятить этот день работе – не прогадаете. Также следите за своими финансовыми операциями 28 июля, так как в этот день есть риск забыть что-то оплатить.

Рак

Ракам стоит воспользоваться этим благоприятным моментом, чтобы наладить связь с окружающими людьми и свои личные отношения. На работе 28 числа будьте внимательнее — есть риск, что вы можете допустить ошибки, которые в будущем вам аукнутся. Если есть возможность, отложите важные рабочие дела на более благоприятный день.

Лев

В день желтого» новолуния Львы будут очень нервными, все вокруг их будет раздражать. Чтобы прожить этот день без негативных последствий, по возможности проведите его дома, хорошенько отдохните или посвятите время любимому хобби.

Дева

В день «желтого» новолуния Девы могут испытывать недомогание. Следует в это время уделить особое внимание здоровому питанию и полноценному отдыху. Хронические заболевания также могут дать о себе знать 28 числа. Поэтому по возможности постарайтесь провести профилактические процедуры, чтобы избежать негативных последствий.

Весы

Чтобы 28 числа ваше настроение оставалось на высоком уровне, проведите этот день с пользой для себя. Сходите в кино или салон красоты, порадуйте себя вкусным ужином или веселыми развлечениями. Главное, не ввязывайтесь в авантюры и не выясняйте отношения с окружающими людьми.

Скорпион

28 июля от Скорпионов потребуется принятие важных решений. Не бойтесь рисковать — удача в этот день на вашей стороне, и все дела увенчаются успехом. В личных отношениях и в общении с близкими людьми проявите тактичность, не пытайтесь подавить их своим авторитетом.

Стрелец

Вам захочется этот день провести наедине. Если вас тревожат какие-то мысли, это идеальное время, чтобы над ними поразмышлять и определить свои планы на будущее. Также постарайтесь отказаться от посиделок и шумных мероприятий с друзьями в этот день, чтобы вас ничего не раздражало.

Козерог

Козероги, как и Тельцы, будут ощущать тревогу, при этом природа такого поведения будет совсем непонятной. Смиритесь с этим состоянием и не планируйте дальние поездки или перелеты в этот день. Проведите это время с друзьями или близкими людьми. Они поддержат вас и помогут удачно пережить это время.

Водолей

Это отличное время для планирования и реализации важных дел. Постарайтесь не упустить его и использовать с пользой для себя. Также важно 28 числа следить за своими высказываниями и не обещать людям того, что не в силах выполнить.

Рыбы

28 июля вы не сможете повлиять ни на одну ситуацию, которая произойдет. Просто отпустите все и плывите по течению. Не стоит зря тратить энергию и нервы на то, что не можете изменить. Хаотичность в вашей жизни скоро закончится, и тогда вы сможете смело строить планы на будущее. А пока будьте готовы к различным сюрпризам, которые ждут вас в день «желтого» новолуния.