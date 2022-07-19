В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России
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В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в РоссииДепутат Ткачев заявил, что точную дату блокировки YouTube в Госдуме пока не обсуждают

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев оценил вероятность блокировки YouTube в России. Он заявил, что о точной дате речь пока не идет, ее не обсуждают в законодательном органе, передает РИА Новости.

Депутат добавил, что с учетом нестабильного поведения компаний из недружественных стран говорить о возможности ограничения доступа к ресурсу можно. «Но сейчас делать поспешные выводы и говорить о точных датах блокировки не стоит», — сказал он.

Ткачев уточнил, что в настоящее время Роскомнадзор не выразил официальную позицию по поводу блокировки YouTube.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что серьезных оснований для блокировки видеохостинга на территории России пока нет.

Предложения заблокировать YouTube в России начали появляться после того, как в марте суд запретил в стране соцсети Facebook и Instagram, а владеющая ими компания Meta была признана экстремистской организацией и также запрещена.

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По материалам: lenta.ru

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