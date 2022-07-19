В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков
Сегодня, 01:40
В Иркутске на островах Конный и Юность, на бульваре Гагарина и площади Труда демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков. Киоски принадлежат нескольким организациям — ООО "фирма «Стаф», ООО «Сибирский холод», ООО «Мир развлечений», сообщают в пресс-службе администрации города.
Комплекс мероприятий по демонтажу проводит комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы региона. Несмотря на действие моратория на демонтаж НТО до конца года, киоски необходимо убрать, так как они установлены самовольно.
По материалам: irk