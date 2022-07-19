В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков
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В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков

В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков

В Иркутске на островах Конный и Юность, на бульваре Гагарина и площади Труда демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков. Киоски принадлежат нескольким организациям — ООО "фирма «Стаф», ООО «Сибирский холод», ООО «Мир развлечений», сообщают в пресс-службе администрации города.

Комплекс мероприятий по демонтажу проводит комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы региона. Несмотря на действие моратория на демонтаж НТО до конца года, киоски необходимо убрать, так как они установлены самовольно.

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По материалам: irk

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