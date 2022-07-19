В Иркутской области военкомат формирует именные подразделения «Ангара»

Военкомат Иркутской области формирует именные подразделения «Ангара» для участия в спецоперации на Украине. В них набирают военнослужащих по контракту, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

В ряды батальона могут вступить желающие от 18 до 50 лет, имеющие образование не ниже девяти классов, без противопоказаний по здоровью. При заключении контракта на службу единовременно выплачивают до 200 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – от 180 тысяч рублей.

По вопросам поступления на военную службу можно обратиться в военкомат по месту воинского учёта. Также прийти в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 34, телефон 8 (3952) 20-04-46.