В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников

Вадим Карасев

Помощник Путина Ушаков заявил, что на встрече в Иране не обсуждалась закупка БПЛА

Президент России Владимир Путин не обсуждал закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время переговоров с лидерами Ирана — президентом Ибрахимом Раиси и высшим руководителем страны Али Хаменеи. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — заявил один из представителей Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, и некоторые из них способны нести вооружения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он отмечал, что в последнее время развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами не наблюдалось.

В Кремле отказывались комментировать возможное обсуждение темы БПЛА с иранскими лидерами.