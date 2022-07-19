В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников

В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников

В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотниковПомощник Путина Ушаков заявил, что на встрече в Иране не обсуждалась закупка БПЛА

Президент России Владимир Путин не обсуждал закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время переговоров с лидерами Ирана — президентом Ибрахимом Раиси и высшим руководителем страны Али Хаменеи. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — заявил один из представителей Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, и некоторые из них способны нести вооружения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он отмечал, что в последнее время развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами не наблюдалось.

В Кремле отказывались комментировать возможное обсуждение темы БПЛА с иранскими лидерами.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой ленты
Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой
В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников
В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки
«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео
«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
История и традиции армянского праздника Вардавар, когда он пройдет в 2022 году
История и традиции армянского праздника Вардавар, когда он пройдет в
Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии
Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии
Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной торговли по итогам пяти месяцев
Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной
Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли
Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли
Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС
Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Киберпанк откладывается
Киберпанк откладывается

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей жене
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)

Еще по теме

Ушаков: Встреча В.Путина и Трампа на саммите АТС не прорабатывается
Ушаков рассказал о запросе Порошенко на телефонный разговор с Путиным
Сотрудничество России и Ирана поможет изолировать США, — Хаменеи
В Кремле не исключили двусторонних встреч глав России, Ирана и Турции в Сочи