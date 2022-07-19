В ОП РФ обсудят способы защиты детей от деструктивного контента

Вадим Карасев

Завтра, 19 июля, в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему: "Недетская зона: почему YouTube — серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей".

Организатор мероприятия - комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Модератором выступит член комиссии Екатерина Мизулина.

"Роль интернета и гаджетов в жизни детей неуклонно растет, а виртуальное пространство становится неотъемлемой ее частью. Особой популярностью пользуется американский видеохостинг YouTube. Площадка предоставляет широкий выбор различных образовательных и развлекательных видео, но у экспертов есть вопросы к рекомендательным алгоритмам и правилам модерации контента. В результате несовершеннолетние пользователи сталкиваются с противоправными роликами, фейками и деструктивом. Поэтому превентивная защита от подобных угроз является сейчас наиболее актуальной", - отмечают в ОП РФ.

Участники круглого стола обсудят реальные угрозы в интернете, эффективные способы защиты от негативного контента, повышение уровня медиаграмотности детей и подростков, а также создание качественных материалов в социальных сетях и на других площадках.