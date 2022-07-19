В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19
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В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», выявили в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

В базу VGARus также загрузили пять геномных последовательностей, которые отнесены к подварианту BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», отметили в пресс-службе. «Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва», — говорится в сообщении. В ведомстве также указали, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

В ведомстве отметили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами BA.4/BA.5 заболевание чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

Кроме того, по информации ведомства, доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67%. К линии BA.1 геноварианта «омикрон» за последние две недели «отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту „дельта“ — 0,73%», указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в базу VGARus (национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2) всего с нарастающим итогом по состоянию на 18 июля загрузили 142 782 геномных последовательности SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма „омикрон“, находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщили в пресс-службе.

Ранее «кентавр» омикрон-штамма коронавируса был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США. Как сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков, вариант BA.2.75 заразнее предыдущего подвида BA.2 минимум на 16%, но при этом не представляет особой опасности.

По итогам 28-й недели года в РФ зарегистрировали 29 536 случаев заболевания ковидом. Показатель заболеваемости — 20,13 на 100 тысяч населения, это на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% больше, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 26 регионах.

В Иркутской области за последние сутки коронавирусом заболели 45 человек. За все время пандемии зафиксировано 297 170 случаев заражения.

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По материалам: irk

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