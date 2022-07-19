В России захотели ужесточить подход к малому бизнесу
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В России захотели ужесточить подход к малому бизнесу

В России захотели ужесточить подход к малому бизнесу«Ъ»: ЦБ захотел ужесточить подход к малому и среднему бизнесу

Центробанк захотел ужесточить подход к малому и среднему бизнесу, изменив критерии отнесения предприятий к этой категории, пишет «Коммерсантъ».

Главная цель регулятора заключается в сокращении перечня компаний, которые могут претендовать на льготные кредиты, в том числе в рамках государственных мер поддержки.

Позиция ЦБ сводится к ужесточению требований по размеру активов и долговой нагрузки для компаний, претендующих на статус субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По мнению регулятора, к категории МСП следует относить компании с активами и обязательствами в пределах восьми миллиардов рублей.

Кроме того, предлагается ограничить общий объем кредитов с господдержкой для предприятий МСП двумя миллиардами рублей. Также из реестра МСП ЦБ хочет исключить компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками. Доля владения последними в предприятиях МСП должна быть ограничена 20 процентами.

Наконец, в господдержке, включая льготные кредиты, следует отказывать микрофинансовым организациям, считает ЦБ.

На данный момент, по статистике регулятора, только шесть процентов всех МСП имеют в своем пассиве кредиты, при этом около четверти общей сумы такой задолженности приходится на компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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