В сети показали, как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше. Спойлер — рыбе
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В сети показали, как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше. Спойлер — рыбе

В сети показали, как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше. Спойлер — рыбе

Рассматривая семейные альбомы, люди обнаружили интересную деталь, которая открывает всю правду об отцах. Если сравнить то, как они фотографируются со своими дочерями и с пойманной рыбой, можно сделать открытие, ведь разница очевидна. Надо признать, симпатия пап совсем не на стороне детей, ведь выражения их лиц говорят сами за себя.

В Твиттере показали, как отцы выглядят на фото с дочерьми и на фото с рыбой

Разница очевидна

Суровые мужчины рядом с детьми и счастливые рядом с уловом


Вы только посмотрите! Рядом с дочками мы видим серьёзных мужчин, но стоит в кадре появиться рыбе… и их не узнать! Сразу столько счастья на лицах. Даже несколько обидно.


Это превратилось в целый флешмоб


С мужьями похожая история

Есть и исключения

Вот этот папа одинаково суров на всех фото

Когда у пап нет фото с рыбой



Ладно-ладно, кажется, всё-таки можно поверить, что отцы любят своих детей больше, чем рыбу, даже если на фото этого не видно. Тем более, что у пользователей Твиттера нашлись аргументы в пользу их серьёзных лиц.

Возможно, у сурового выражения лица отцов есть объяснение



Остаётся только смириться, что рыба всегда будет радовать отцов больше, чем всё остальное


А здесь вы можете увидеть, как девушки фотографируют своих парней и как парни снимают их в ответ.

# Интересное
По материалам: twizz

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