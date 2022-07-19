В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорным
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В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорным

В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорнымОбозреватель WSJ Хаус назвала визит Байдена в Саудовскую Аравию позорным

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию оказался бессмысленным и позорным, так как не поспособствовал восстановлению отношений двух стран и нанес ущерб интересам безопасности Соединенных Штатов, считает обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Карен Хаус.

По ее мнению, итоги встречи американского лидера и наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда продемонстрировали миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на какие-либо жертвы ради восстановления отношений.

Также Хаус указала на пояснение, что Саудовская Аравия нарастит добычу нефти, о чем попросил Вашингтон, только после соответствующего решения организации ОПЕК+. По мнению обозревателя, этим Саудовская Аравия продемонстрировала то, что будет поддерживать «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным независимо от того, что думают США.

Странными выглядели и слова Байдена, в которых он фактически указал на ложь саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра. Тот заявил, что не слышал, как американский лидер возложил ответственность на Мухаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. «Даже New York Times усомнилась в точности рассказа Байдена, отметив, что у него есть история описания событий, которые другие участники встречи не помнят», — отметила Хаус.

Бессмысленность визита Байдена журналистка сравнила со встречей премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году. «Решимость Байдена усмирить непримиримого врага — еще одно сходство с Чемберленом. Будем надеяться, что это не даст аналогичный результат через год», — заключила Хаус.

Ранее зрители телеканала Fox News сравнили Байдена с клоуном из-за его поездки в Саудовскую Аравию. Свои комментарии они оставили под сюжетом политического обозревателя Шона Хэннити на YouTube.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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