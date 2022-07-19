Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
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Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине

Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на УкраинеThe Times: ведущий «Би-би-си» Майри попал в ДТП во время съемок фильма на Украине

Ведущий «Би-би-си» Клайв Майри попал в аварию с бронетранспортером во время съемок документального фильма на Украине. Об этом сообщает The Times.

Издание уточняет, что инцидент, о котором стало известно лишь сейчас, произошел в начале июня, и нет никаких доказательств какой-либо образом связи с боевыми действиями. Предполагается, что во время ДТП машина перевернулась. В результате произошедшего 57-летний Майри получил травму головы.

В момент аварии вместе с Майри в машине был оператор «Би-би-си», опытный журналист, находящийся на территории Украины с начала российской спецоперации в феврале, его имя не называется. Известно, что он серьезно пострадал во время ДТП и до сих пор находится в реанимации, о его состоянии ничего не известно. В «Би-би-си» заявили, что оказывают поддержку оператору и его семье.

Ранее сообщалось, что в Луганской области погиб французский журналист Фредерик Леклер Имхофф. Автомобиль, в котором ехал Имхофф, попал под обстрел под Северодонецком. Указывалось, что, судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года. Позднее гибель французского журналиста в Донбассе подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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