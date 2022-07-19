Виктория Боня об измене бойфренда с подругой: «Я придумала, как отомстить – вылить ей клей на голову»
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Виктория Боня об измене бойфренда с подругой: «Я придумала, как отомстить – вылить ей клей на голову»

Виктория Боня об измене бойфренда с подругой: «Я придумала, как отомстить – вылить ей клей на голову»

Виктория Боня семь лет прожила с миллионером Алексом Смерфитом. Теледива до сих пор остается в статусе свободной женщины. Звезда признается: все из-за предательств избранников.


В прошлом году Виктория Боня похвасталась, что получила предложение руки и сердца. Теледива не стала раскрывать личность жениха, но отметила: мужчина не из России. К несчастью, до торжественного события дело так и не дошло. Звезда не вдавалась в подробности неожиданного разрыва.

В Rutube-шоу «Злые языки» Виктория призналась: неудачи в личной жизни преследуют ее не в первый раз. Она поделилась историей предательства со стороны избранника и близкой подруги.

«Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: «Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу». Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня! Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: «Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье». Звоню ему, а в трубке такая же музыка: «Ой, я улетел в Швейцарию». Идиоты! Я думала, как отомстить. Нужно вылить клей-момент человеку на голову и тогда ей придется побриться на лысо. Но я ее простила в итоге… Не смогла», — вздыхала экс-участница «ДОМа-2».

Ранее Боня рассказывала о другом промахе в амурных делах. Оказалось, что звезда встречалась с женатым мужчиной. Теледива отметила: для нее статус любовницы всегда был запретным, но обмануть сердце ей не удалось.

«Я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски. Не понимаю, как бороться с собой», — негодовала Виктория.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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