Виталий Гогунский не платит алименты

Знаменитый Кузя из «Универа» Виктор Гогунский не отличается любовью к своей единственной дочери. Он не встречается с ребенком и не помогает ей финансово, что не устраивает маму девочки. Поэтому спустя 3 года спустя после развода Ирина решила подать на Виктора в суд, так как его материальная помощь за все это время была минимальной.

Напомним, что Виталий и Ирина жили в гражданском браке, когда родилась их дочка Милана в феврале 2010 года. Затем пара рассталась, и актер даже успел жениться на Анне Жюсталь, с которой прожил в законном браке 2 года. В 2017 Виталий попробовал наладить отношения с бывшей пассией и матерью единственной дочери. Сначала все шло хорошо, и родители даже поженились, когда их наследнице было уже 7 лет. Но семейная жизнь так и не сложилась: пара прожила 2 года и оформила развод.

По рассказам Ирины, Виталий практически не общается с Миланой. Девочка переживает, страдает, не понимает, почему отец так поступает, но старается не показывать виду. Хотя мама все видит и прекрасно понимает состояние дочери.

«Кроме редких смс с его стороны так и не было внимания, - жалуется женщина, - не нашел иных способов общаться».





Девочка очень похожа на папу, обладает артистическим даром. В свои годы она объездила уже половину страны с концертами. Более того, у 12-летней артистки есть собственный YouTube-канал с миллионами подписчиков, что тоже влияет на популярность и славу.

К слову, Виталий уверен, что Милана не нуждается в финансовой поддержке именно по этой причине. По словам актера, это он помог малышке развить свой талант, он благодаря своей популярности сделал дочку знаменитой, вложил время и силы в ее развитие. Теперь ребенок получает хороший доход от своей деятельности.

Кроме того, Виталий оставил семье квартиру в Москве, не претендуя на половину имущества. Он не понимает, почему при всем при этом должен еще отдавать часть всех своих доходов. Ирина, к слову, претендует на 25% дохода бывшего мужа. Она известила Виталия о своем намерении подать в суд, хотела решить вопрос по-хорошему, но Гогунский вновь не выходит на связь. Так что Ирине ничего не оставалось делать, как написать заявление.





«На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка», - объясняет Ирина свой поступок.

19 июля состоялось очередное заседание по делу, но его результат пока не известен. Ирина уверяет, что и сама может обеспечить дочку. Ей больше бы хотелось, чтобы Виталий поддерживал с единственной наследницей общение, интересовался ей, проявлял внимание. Она надеется, что благодаря суду отец сделает правильные выводы.