Военные заплатят за лишние квадратные метры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военные заплатят за лишние квадратные метры

Военные заплатят за лишние квадратные метры

Установлен порядок оплаты общей площади жилья, превышающей норму предоставления жилплощади, установленную законом о соцгарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Такое постановление кабмина 08.07.2022 № 1226 вступает в силу 19 июля.

Согласно постановлению, согласие сотрудника или гражданина на предоставление ему в собственность такого жилья предоставляется в письменной форме.

Отмечается, что оплата общей площади жилого помещения, превышающей установленный размер, осуществляется за счет собственных средств путем перечисления в доход федерального бюджета. Также документ содержит формулу расчета оплаты.

Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, лицах, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также иных гражданах страны, имеющих право на получение жилого помещения в собственность.


Ранее, в декабре 2021 года, был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Постановление кабмина является подзаконным нормативным актом к этому документу.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его
Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Витим в Бодайбинском районе
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Витим в Бодайбинском
Почему на Сысоев день 19 июля 2022 года женщинам нельзя убирать в доме
Почему на Сысоев день 19 июля 2022 года женщинам нельзя убирать в доме
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Счастливое будущее: 6 типов токсичных привязок, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Счастливое будущее: 6 типов токсичных привязок, от которых нужно
Стало известно о планах Apple сократить найм сотрудников
Стало известно о планах Apple сократить найм сотрудников
Новоиспеченному папе предложили перерезать пуповину
Новоиспеченному папе предложили перерезать пуповину
В Днепрорудном подняли российский флаг
В Днепрорудном подняли российский флаг
В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже мороженого и напитков
В Иркутске демонтируют незаконно установленные киоски по продаже
Кто был у Курбана Омарова после Бородиной
Кто был у Курбана Омарова после Бородиной
Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
Милана Тюльпанова: «Не скажу, что бумеранг вернулся Алисе Аршавиной»
Милана Тюльпанова: «Не скажу, что бумеранг вернулся Алисе Аршавиной»

Топ на сегодня

Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Бухынбалтэ считает, что Барзиков бросит её как и Ромашов
Бухынбалтэ считает, что Барзиков бросит её как и Ромашов

Еще по теме

Правительство отрегулировало предоставление квартир сотрудникам Росгвардии
Законы, вступающие в силу с 25 июня
Все бывшие сотрудники прокуратуры и СК смогут выкупать излишки жилплощади
Бывшим сотрудникам прокуратуры и СК могут разрешить выкупать излишки жилплощади