Военные заплатят за лишние квадратные метры

Установлен порядок оплаты общей площади жилья, превышающей норму предоставления жилплощади, установленную законом о соцгарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Такое постановление кабмина 08.07.2022 № 1226 вступает в силу 19 июля.

Согласно постановлению, согласие сотрудника или гражданина на предоставление ему в собственность такого жилья предоставляется в письменной форме.

Отмечается, что оплата общей площади жилого помещения, превышающей установленный размер, осуществляется за счет собственных средств путем перечисления в доход федерального бюджета. Также документ содержит формулу расчета оплаты.

Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, лицах, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также иных гражданах страны, имеющих право на получение жилого помещения в собственность.





Ранее, в декабре 2021 года, был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Постановление кабмина является подзаконным нормативным актом к этому документу.