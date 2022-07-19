За что люди чаще всего ненавидят Весов

Вадим Карасев

Весы — это люди, которых очень сложно ненавидеть. Именно поэтому люди редко относятся к представителям данного Знака очень плохо. Если кто-то и ненавидит Весов, то ненависть длится недолго.

Весы дипломатичны, миловидны, спокойны, но это не значит, что у них нет никаких изъянов. К сожалению, у каждого Знака Зодиака есть также свои худшие черты характера. Весы тут исключением не являются, хотя сами они думают иначе.

Они любят вызывать жалость к себе

Это одна из самых больших проблем представителей данного Знака. Весы любят строить из себя жертву, потому что просто могут. Им нравится внимание, пусть даже порожденное таким не самым приятным способом.

Впечатлительные люди, которые не могут обходить проблемы окружающих стороной, в итоге очень сильно начинают ненавидеть Весов, потому что последние очень быстро превращаются из жертв в счастливых людей. Те же, кто им сочувствовал, продолжают переживать. Это очень раздражает.

Им нужны постоянные развлечения

В то время, как другие люди пытаются работать, заниматься домашними делами, Весы отчаянно борются со скукой. Они искренне не понимают, чем можно себя занять для того, чтобы скоротать время. Окружающие ненавидят их за это, потому что совершенно очевидно, что можно заняться домашними делами, обязанностями по работе и так далее.

Но и это еще не всё. Когда Весам говоришь, что нужно сделать что-то важное, они отстраняются, делают вид, что не слышат или сразу придумывают себе какие-то другие дела, лишь не браться за то, что им не нравится. Такой подход порождает у людей вокруг одну лишь ненависть.

Они думают, что все им что-то должны

По какой-то причине Весы думают, что люди, которые их окружают, обязаны делать их жизнь лучше, приятнее. Это очень странно, особенно если учесть, что это свойственно им на протяжении всей жизни. Все вокруг им должны, у всех для них должно быть что-то приятное и интересное, но сами Весы не очень часто пытаются делать нечто хорошее для семьи, друзей, второй половинки.

Да, они умеют благодарить, но от их благодарности легче не становится, потому что со временем их «спасибо» теряет всякую ценность.

Они не умеют делать выбор

Весам постоянно нужен кто-то, кто сделает выбор за них, либо даст им важную подсказку. Это не лень, не страх перед ответственностью. Просто им так лучше и всё. Понять окружающим это не под силу. Лучше просто забыть об этом и всё. Если Весы кому-то дороги, о них обязательно позаботятся. Если таких людей нет, Весам удастся их рано или поздно найти, ведь перед их красотой и харизмой устоять сложно. Уж очень они притягательные.