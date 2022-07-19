Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
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Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа

Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа

Александр Тиханович, известный белорусский артист, скончался 5 лет назад от идиопатического фиброзирующего альвеолита. У него осталась вдова, советская певица Ядвига Поплавская. Смерть мужа сильно подкосила женщину, которая прожила рядом много лет. Сейчас 73-летняя артистка очень плохо себя чувствует и даже не в состоянии посещать могилу любимого человека.

Первое время Ядвига держалась и старалась отвлечь себя работой. Она регулярно принимала участие в съемках, выступала на концертах, в составе других исполнителей, а также сольно. Но последние 2 года певица нигде не появляется. Друзья уверяют, что сейчас Поплавская чувствует себя плохо, с каждым годом становится только хуже: у Ядвиги большие проблемы со здоровьем.

Состояние некогда известной артистки настолько печальное, что она даже не может приехать на могилу к умершему супругу, чтобы почтить его память. Поплавской не было ни на годовщине со дня смерти, которая состоялась 28 января, ни на годовщине со дня рождения, прошедшей совсем недавно, 13 июля.



На кладбище в этот день была отслужена панихида – Тихановичу в 2022 году исполнилось бы 70 лет. Затем многие, побывавшие на кладбище, уехали в Витебск, на традиционный музыкальный фестиваль и на «Славянский базар». Ядвига и сама любила принять участие в данном мероприятии, но на этот раз она его пропустила.

«Ядвига всем здесь, кто знал ее мужа, велела кланяться», - рассказывает знакомый женщины. - «Потому что сама приехать не может».


Напомним, что Александр Тиханович и Ядвига Поплавская были не просто супругами, а творческими партнерами. Их дуэт много лет радовал зрителей Белоруссии и России. Муж и жена прожили в счастливом браке более 40 лет, пока мужчина не ушел из жизни из-за серьезного заболевания. В последний путь артиста провожали тысячи человек, тело предано земле на Восточном кладбище Минска.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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