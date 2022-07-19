Жена Игоря Крутого поделилась фото младшей дочери - именинницы

Младшей дочери музыканта Игоря Крутого, Александре сегодня исполнилось 19 лет. Игорь Крутой последние полгода ведёт не самый активную светскую жизнь. Насколько известно, внимание композитора было поглощено вопросами организации фестиваля «Новая волна». Он несколько месяцев вместе со своей командой пытался организовать проведение ежегодного масштабного музыкального мероприятия. Но в итоге было вынесено решение о переносе фестиваля на следующий год. На фоне этих событий композитор перестал появляться на публике. Некоторые решили, что Игорь Яковлевич последовал примеру Пугачевой и тоже сбежал из страны. Крутой владеет недвижимостью по всему миру и у него не должно было бы возникнуть проблем с выбором «нового дома». Однако недавно он впервые за долгое время объявился на публике, посетив празднование 10-летия сына Филиппа Киркорова, и опроверг слухи об эмиграции. Сегодня, кстати, день рождения отмечает уже дочь самого Крутого.Младшей наследнице Крутого Александре исполнилось 19 лет. Два года назад она закончила школу и поступила в престижный университет в Майами. Подробности своей жизни дочь композитора не афиширует, а её новые снимки можно найти только в блоге её матери или сестры Виктории. В честь праздника супруга Игоря Яковлевича Ольга опубликовала трогательные кадры с именинницей. На одном из фото Александра позирует с роскошным букетом цветов. На фото видно, что дочь Крутого сильно повзрослела и стала настоящей красоткой.«С днём рождения, Сашенька!»— обратилась жена Крутого к повзрослевшей дочери.