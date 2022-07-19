Жена Виталия Гогунского подала на него в суд

Актер Виталий Гогунский не заботится о своей дочери. 36-летняя Ирина Маирко рассказала о результатах суда с бывшим мужем. Виталий Гогунский не хочет заботиться о дочери. Исполнитель роли в сериале «Универ» остался в напряженных отношениях с экс-супругой. Ирина и Виталий развелись три года назад. С тех пор артист избегает ответственности за дочь, Милану. Девочка вдохновилась примером отца. Она выступает на концертах, а на платформе YouTube у исполнительницы есть свои поклонники. Гогунский не только не общается со школьницей, но и не платит алименты. Виталий считает, что его генов и квартиры в Москве вполне достаточно. Поняв, что договориться с бывшим мужем не получится, Ирина обратилась в суд. Она подала на алименты — 25% от доходов, которые положены по закону. Маирко рассказала, что Виталий общается с дочерью только в формате сообщений. «К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы. Кроме редких смс, с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Всё это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов. Конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает», — отметила женщина.За несколько лет актер выделил девочке только одну сумму. Бывшая жена телезвезды уточнила, что хотела уладить вопрос мирно. Но Гогунский перестал выходить на связь. «На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка... Я известила о своем намерении. Надеялась, что до суда не дойдет. Но Виталик пропал в очередной раз», — пояснила Ирина в разговоре со «СтарХитом». Она заверила, что может обеспечивать дочь и сама. Кроме того, несмотря на юный возраст, Милана и сама зарабатывает творчеством. Гогунский даже пытался предъявить права на часть гонораров девочки. Взамен он предложил выписаться из общей квартиры. Виталий также признался, что по просьбе родного отца выгнал из дома еще беременную Ирину. Он обвиняет Маирко и в крахесвоего второго брака. История претензией актера на доходы Миланы продолжения не получила. Ирина же хочет, чтобы у Миланы было главное – внимание родного отца.