Звезда «Игры престолов» сыграет в приквеле «Голодных игр»
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Звезда «Игры престолов» сыграет в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Игры престолов» сыграет в приквеле «Голодных игр»Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж сыграет в приквеле «Голодных игр»

Американский актер Питер Динклейдж присоединился к касту фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Игры Престолов», известный по роли Тириона Ланнистера, сыграет в приквеле известной кинофраншизы Каску Хайботтома, декана Академии Капитолия. Под его руководством молодой Кориолан Сноу в качестве ментора будет готовить девушку по имени Люси Грей Бэйрд к ежегодным играм.

Роль Сноу исполнит актер Том Блит («Робин Гуд», 2010), в образе Люси предстанет актриса Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история», 2021).

Также известно, что к актерскому составу фильма присоединилась звезда «Эйфории» Хантер Шафер. Она появится на экранах в образе Тигрис Сноу, двоюродной сестры Кориолана.

Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» запланирована 17 ноября 2023 года. В основу сюжета лег одноименный роман Сьюзен Коллинз. Сценарий к приквелу написал автор «Звездных войн: Пробуждение силы», «Голодных игр: И вспыхнет пламя» Майкл Арндт. Режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, работавший ранее над предыдущими частями франшизы.

Ранее стало известно о том, что режиссер Дени Вильнев приступил к съемкам второй части «Дюны» в Будапеште.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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