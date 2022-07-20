10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар
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10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

Вы наверняка слышали, что 16 июля 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились спустя почти 20 после того, как они впервые помолвились в 2003 году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах они познакомились? Отвечаем: на съёмках фильма «Джильи» — одной из худших комедий всех времён, разгромленной критиками и зрителями, провалившейся в прокате, получившей шесть «Золотых малин» и ставшей низшей точкой в кинокарьерах и Аффлека, и Лопес.

Удивительный момент для того, чтобы найти свою половинку! Но актёрам, по всей видимости, неуспешность фильма была по боку, ведь они нашли друг друга! (Хоть потом и расстались из-за излишнего внимания СМИ и сошлись лишь спустя почти два десятилетия.)

Давайте посмотрим, какие ещё звёздные пары образовывались во время съёмок откровенно неважных фильмов. Таким образом провал картины для них компенсировался любовью, из-за чего этот этап их жизни имел счастливый финал.

Начнём с уже упомянутых Бена и новоиспечённой Дженнифер Линн Аффлек.

Джильи (2003)

Columbia Pictures / Steve Granitz/FilmMagic

Оценки: КиноПоиск 5.6; IMDb 2.3.

Зато на съёмках познакомились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес! И получили по «Золотой малине» как худший актёр и актриса соответственно, а ещё общую антинаграду как худший актёрский дуэт. Но зато они поженились (спустя 20 лет).

Зелёный фонарь (2011)

Warner Bros. / Sean Zanni/Patrick McMullan

Оценки: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.5.

Зато на съёмках познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли! Пара жената с 2012 года.

Фантастическая четвёрка (2005)

20th Century Fox / Daniele Venturelli/WireImage

Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.7.

Зато на съёмках познакомились Джессика Альба и Кэш Уоррен! Пара жената с 2008 года. Уоррен — кинопродюсер, который в тот момент работал ассистентом режиссёра фильма.

Вы не поверите, но далее нас ждёт фильм…

Фантастическая четвёрка (2015)

20th Century Studios / ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Оценки: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.3.

Зато на съёмках познакомились Кейт Мара и Джейми Белл! Пара жената с 2017 года. Удивительно то, что Кейт Мара и Джессика Альба играли роль одной и той же героини — Сьюзан Шторм. А вот Джейми Белл сыграл роль Существа, большую часть экранного времени пребывая в образе огромного каменного изваяния.

Дом грёз (2011)

Universal Pictures / Dimitrios Kambouris/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.0.

Зато на съёмках познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.

Полночь на злаковом поле (2021)

Lionsgate / Theo Wargo/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.4.

Зато на съёмках познакомились Меган Фокс и Колсон Бэйкер! Актриса и музыкант, известный как Machine Gun Kelly, встречаются с 2020 года.

Эксперты (1989)

Paramount Pictures / Jim Spellman/WireImage

Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.8.

Зато на съёмках познакомились Джон Траволта и Келли Престон! Актёры были женаты с 1991 года до смерти Престон в 2020 году.

Любовный переплёт (2011)

ATO Pictures / Alberto E. Rodriguez/WireImage

Оценки: КиноПоиск 6.2; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Лейтон Мистер и Адам Броди! Пара жената с 2014 года. Кстати, по сюжету фильма героиня Лейтон вместо того, чтобы заинтересоваться персонажем Адама Броди, неожиданно сходится с его отцом в исполнении Хью Лори.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)


Columbia Pictures / sarahmgellar

Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Сара Мишель Геллар и Фредди Принц! Пара жената с 2002 года. Кстати, по сюжету фильма Геллар и Принц не играли пару — героиня Сары встречалась с персонажем Райана Филлиппа, а герой Фредди с персонажем Дженнифер Лав Хьюитт.

Вечер (2007)

Focus Features / Carlos Rodrigues/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.427% от критиков).

Зато на съёмках познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси! Пара жената с 2009 года.

Не повезло с фильмом, повезло в любви! А у нас, между прочим, есть ещё один пост про кинопары, которые экранные отношения своих персонажей перенесли в реальную жизнь, посмотрите!

# Интересное
По материалам: twizz

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