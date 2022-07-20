10 плохих фильмов, съёмки которых тем не менее стали началом романа звёздных пар

Вы наверняка слышали, что 16 июля 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились спустя почти 20 после того, как они впервые помолвились в 2003 году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах они познакомились? Отвечаем: на съёмках фильма «Джильи» — одной из худших комедий всех времён, разгромленной критиками и зрителями, провалившейся в прокате, получившей шесть «Золотых малин» и ставшей низшей точкой в кинокарьерах и Аффлека, и Лопес.

Удивительный момент для того, чтобы найти свою половинку! Но актёрам, по всей видимости, неуспешность фильма была по боку, ведь они нашли друг друга! (Хоть потом и расстались из-за излишнего внимания СМИ и сошлись лишь спустя почти два десятилетия.)

Давайте посмотрим, какие ещё звёздные пары образовывались во время съёмок откровенно неважных фильмов. Таким образом провал картины для них компенсировался любовью, из-за чего этот этап их жизни имел счастливый финал.

Начнём с уже упомянутых Бена и новоиспечённой Дженнифер Линн Аффлек.

Джильи (2003)

Columbia Pictures / Steve Granitz/FilmMagic

Оценки: КиноПоиск 5.6; IMDb 2.3.

Зато на съёмках познакомились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес! И получили по «Золотой малине» как худший актёр и актриса соответственно, а ещё общую антинаграду как худший актёрский дуэт. Но зато они поженились (спустя 20 лет).

Зелёный фонарь (2011)

Warner Bros. / Sean Zanni/Patrick McMullan

Оценки: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.5.

Зато на съёмках познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли! Пара жената с 2012 года.

Фантастическая четвёрка (2005)

20th Century Fox / Daniele Venturelli/WireImage

Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.7.

Зато на съёмках познакомились Джессика Альба и Кэш Уоррен! Пара жената с 2008 года. Уоррен — кинопродюсер, который в тот момент работал ассистентом режиссёра фильма.

Вы не поверите, но далее нас ждёт фильм…

Фантастическая четвёрка (2015)

20th Century Studios / ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Оценки: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.3.

Зато на съёмках познакомились Кейт Мара и Джейми Белл! Пара жената с 2017 года. Удивительно то, что Кейт Мара и Джессика Альба играли роль одной и той же героини — Сьюзан Шторм. А вот Джейми Белл сыграл роль Существа, большую часть экранного времени пребывая в образе огромного каменного изваяния.

Дом грёз (2011)

Universal Pictures / Dimitrios Kambouris/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.0.

Зато на съёмках познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.

Полночь на злаковом поле (2021)

Lionsgate / Theo Wargo/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.4.

Зато на съёмках познакомились Меган Фокс и Колсон Бэйкер! Актриса и музыкант, известный как Machine Gun Kelly, встречаются с 2020 года.

Эксперты (1989)

Paramount Pictures / Jim Spellman/WireImage

Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.8.

Зато на съёмках познакомились Джон Траволта и Келли Престон! Актёры были женаты с 1991 года до смерти Престон в 2020 году.

Любовный переплёт (2011)

ATO Pictures / Alberto E. Rodriguez/WireImage

Оценки: КиноПоиск 6.2; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Лейтон Мистер и Адам Броди! Пара жената с 2014 года. Кстати, по сюжету фильма героиня Лейтон вместо того, чтобы заинтересоваться персонажем Адама Броди, неожиданно сходится с его отцом в исполнении Хью Лори.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)

Columbia Pictures / sarahmgellar

Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.8.

Зато на съёмках познакомились Сара Мишель Геллар и Фредди Принц! Пара жената с 2002 года. Кстати, по сюжету фильма Геллар и Принц не играли пару — героиня Сары встречалась с персонажем Райана Филлиппа, а герой Фредди с персонажем Дженнифер Лав Хьюитт.

Вечер (2007)

Focus Features / Carlos Rodrigues/Getty Images

Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.4 (и 27% от критиков).

Зато на съёмках познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси! Пара жената с 2009 года.

Не повезло с фильмом, повезло в любви! А у нас, между прочим, есть ещё один пост про кинопары, которые экранные отношения своих персонажей перенесли в реальную жизнь, посмотрите!