13 забавных снимков собак, чьи невероятно выразительные мордахи способны и развеселить, и озадачить
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13 забавных снимков собак, чьи невероятно выразительные мордахи способны и развеселить, и озадачить

13 забавных снимков собак, чьи невероятно выразительные мордахи способны и развеселить, и озадачить

Наши домашние питомцы — это то, что делает нас счастливее и украшает наши серые будни. Представьте, как вы приходите домой и уже с порога начинаете ловить на себе косые и осуждающие взгляды, которые так и говорят вам, какой вы ужасный человек, потому что не забыли убрать курицу в холодильник. Живя бок о бок с этими мохнатыми комочками, со временем мы начинаем их понимать, что они хотят нам сказать лишь по одному взгляду. Однако у кого-то всё равно остаются вопросы к своим питомцам и возникают затруднения, что в этот раз читается в глазах этого четвероного друга. Мы собрали для вас 13 фото собак, взгляд которых может как развеселить, так и озадачить не только их хозяев.

Это Юбилей. Просто так получилось, что она похожа на плохую таксидермию

Этот пёс отлично передаёт выражение лица половины населения планеты Земля, когда приходит осознание, что выходные закончились и завтра опять на работу.

Кошмар приснился

Интересно, о чём она думает…

Большой маленький мальчик

Ваше высочество, кривозубик к вашим услугам

Блаженство и только!

Это Коко. Мне никогда не удавалось запечатлеть её милой на фото, но, по крайней мере, она счастлива (я так думаю)!

Жизнь — тоска

Ты сказала «гулять»?

Любитель дождливой погоды налицо

С Барни прогулки под дождём достаточно.

А, может, не надо?

Кого ты назвал некрасавчиком тут?

Реакция моей собаки на фейерверк 4-ого июля

Как жизнь, бро?

# Интересное
По материалам: twizz

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