15 комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которая показывает, что всё в мире познаётся в сравнении
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15 комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которая показывает, что всё в мире познаётся в сравнении

15 комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которая показывает, что всё в мире познаётся в сравнении

Всё в мире познаётся в сравнении: ожидания отличаются от реальности, всегда есть два типа людей и два типа состояний. Об этом отлично знает художница с ником «Аниматор-прокрастинатор». Она создаёт забавные иллюстрации, о которых пишет, что это «комиксы и анимация обо мне, о Вас, о нас». И не согласиться трудно, ведь в этих сравнениях вы наверняка узнаете себя.

Только два состояния

Магия весны

Когда нет возможности незаметно подтянуть колготки

Все переживают по-разному, иногда боль другого человека может быть неочевидна

Выбери свой путь

Художница признаётся, что она относится к первому типу людей, и её кредо по жизни: «Если это не выглядит идеально, но работает, значит — это мне подходит».

Для тех, кто перманентно испытывает испанский стыд

Как вы знакомитесь?

Кто из них вы?

Разделяй и властвуй

Я доплачу!

Когда любишь шляпы, но это невзаимно

Эти женщины с идеальной кожей везде вообще существуют?

Фантазии и уборка

Иногда, когда ты взрослый, твоей самой большой эротической фантазией становится — уборка, в которой ты не участвуешь.

Ну и где ты шлялась?

И обычно эти люди женаты

А здесь вы можете найти фотографии из реальной жизни на тему различных сравнений.

# Интересное
По материалам: twizz

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