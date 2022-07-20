16 интересных фотографий, на которых показаны тени от предметов, способные удивить и даже сбить с толку
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16 интересных фотографий, на которых показаны тени от предметов, способные удивить и даже сбить с толку

16 интересных фотографий, на которых показаны тени от предметов, способные удивить и даже сбить с толку

Как часто вы обращаете внимание на свою тень? А на тень предметов, которые могут вам встретиться по пути или просто стоять у вас в доме? Согласитесь, мы делаем это крайне редко. Так вот мы советуем вам иногда всё-таки обращать внимание на такую мелочь жизни. Как оказалось, предметы могут таить в себе нечто, о чём мы даже не могли догадываться. Или это всё наше воображение? Что бы это ни было, посматривайте иногда, какую тень отбрасывает ваша ваза, стоящая на кофейном столике, или вы сами. А то вдруг в вас спрятан золотистый ретривер или кто-то ещё, а вы знать и не знали!

Тень в горах напоминает девушку, читающую книжку

Кто бы мог подумать, что обычная скала может своей тенью нарисовать целую картину, в которую не придётся пристально вглядываться, чтобы понять, что там изображено!

Занавеска на моей кухне имеет отверстия, отбрасывающие жуткую тень в форме черепа

Моё пальто отбросило тень лица на двери, которое напомнило мне сильно мою мать

Тень моей собаки — 100% совпадение со Скуби-Ду

Моя тень отображает золотистого ретривера

Зловещий стул

Тонущий «Титаник»

Тень на строительных лесах показывает кусочек сцены из легендарного фильма «Титаник», про который не знать может только человек из каменного века.

Тень от лампы создаёт впечатление, что там поселился огромный паук

Для арахнофобов увидеть такую тень — сущий кошмар!

Тень, выходящая с одной стороны банки, выглядит как пират-мертвец или что-то в этом роде

Тень от держателя туалетной бумаги чем-то напоминает лейку

Я нашёл эту палку, и её тень показалась мне похожей на катану

Игра теней — это то, чем пользуются многие креативные люди, чтобы создать что-то необычное и впечатляющее. Например, вот вам и самурай, держащий в руке не палку, а катану!

Дерево отбрасывает тень от веток, взглянув на которую, можно увидеть бегущую газель

Тень от лезвия блендера — точная копия силуэтов на постере фильма «Таинственный театр 3000 года»

Тень нашей кучи белья немного похожа на Питера Гриффина

Это со мной что-то не так, или тень от этих кирпичей и вправду выглядит как Авраам Линкольн?

Тень от банана в виде девушки с длинными волосами

Признайтесь, что вы тоже сейчас переводили свой взгляд от хвостика связки бананов на его тень. «Как так?» — спросите вы. Сами удивляемся! Но это ещё раз доказывает, что чудеса и обман зрения возможны везде и во всём. Даже хвостик от бананов может сломать нашу логику!

Если вас заинтересовало, как тень может заставить нас усомниться в нашем зрении, то предлагаем посмотреть подборку снимков, когда фотографы сумели взять власть над хитрой тенью и немного с ней поиграть, создавая при этом великолепные работы!

# Интересное
По материалам: twizz

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