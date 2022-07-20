18 примеров фантастической инфраструктуры, доказывающих, что умелые архитекторы должны цениться на вес золота
Инфраструктура — неотъемлемая часть любого населенного пункта. Но иногда подход к её созданию заслуживает отдельной похвалы. Инженеры и архитекторы далеко не всегда работают по методичке. Некоторые специалисты подходят к созданию инфраструктуры крайне творчески. После завершения их работы мир получает сооружения, которые не просто делают жизнь людей проще, но и становятся полноценной достопримечательностью, притягивающей туристов со всего мира.
Мост через Сарт-канал в Бельгии
Бельгийский акведук Sart Canal bridge имеет протяженность в 498 метров. Вес всей конструкции при этом составляет целых 65 тысяч тонн.
Горная тропа в Китае
Золотой мост во Вьетнаме
Необычный мост Daring Golden Bridge расположен в окрестностях Вьетнамского курорта Bà Nà Hills. Построен он был для простоты перемещения между станциями канатной дороги и живописными садами. Если вы решите побывать в Дананге — обязательно посетите достопримечательность. Говорят, что вблизи вид на огромные руки, которые будто поддерживают мост, просто головокружительный.
Транспортная развязка в Лос-Анджелесе
Спиральный виадук, Швейцария
Мост через лагуну, Уругвай
Мост Жуйи-Тайчжоу, Китай
Водовод, Нидерланды
Фигурный мост в Китае
Городская канатная дорога, Япония
Vessel de Hudson Yards — сооружение, состоящее из лестниц
The Vessel de Hudson Yards — сооружение, которое полностью состоит из лестниц. Строительство конструкции обошлось в колоссальные 200 миллионов долларов. И хотя публике сооружение пришлось по вкусу, многие комментаторы называют его гигантской шаурмой. Такое кодовое имя неплохо прижилось среди жителей Нью-Йорка.
Велосипедный мост, Пакистан
Пограничная плотина, Вашингтон
Кривая дорога в Германии
Плотина Фукасиро, Япония
Наземный мост, Нидерланды
Искусственный остров для хранения загрязнённого ила, Нидерланды
Здесь вы можете посмотреть на невероятные здания, к оформлению которых архитекторы подошли с особым креативом.