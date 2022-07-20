20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали найденным картинам, делая их комичными и вызывающими

Все мы знаем древнюю истину, в которой говорится о том, что можно бесконечно любоваться тремя вещами: как горит огонь, как течёт вода и… Мы бы добавили третьим пунктом созерцание объектов искусства. Например, художники с Reddit находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты их работы действительно можно разглядывать бесконечно, ведь новые детали так оживляют оригинальный сюжет.

Привет, Джорджи!

Бешеные псы

Динозавры украшают, не так ли?

Художники-хулиганы рисуют не только на картинах, но и в школьных учебниках. Возможно, отсюда ноги-то и растут.

Животное эмоциональной поддержки

Медлительный Леон

Самая обыкновенная ловушка для мух

Велопогоня

Хан, ты не туда повернул!

Теперь стало динамичнее

День отца

Пастушок

Лунной походкой он вышел из Рая

Я нашёл эту безделушку овальной формы и решил, что Майклу тут самое место.

Милейшая маленькая леди

А на орлах всё равно было бы быстрее!

Решил добавить персонажей «Властелина колец» на подержанную картину. Как родные вписались.

Хм, нам нужна лодка побольше

Я съем твою киску

Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!

Кокетливый усач

На просторах сети я встретил талантливого художника по имени Блейз. Этот усатый красавчик и девочка с птицей — его рук творения!

Девочка с перс.. кхм… с гулькой

Брод

Эбби Роуд

Первые колонизаторы

Клиент попросил добавить что-то научно-фантастическое. Что ж, не нужно больше слов!

Согласитесь, представленные дорисованные картины очень даже освежили привычный классический сюжет. Так держать, художники и художницы!