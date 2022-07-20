20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали найденным картинам, делая их комичными и вызывающими
Все мы знаем древнюю истину, в которой говорится о том, что можно бесконечно любоваться тремя вещами: как горит огонь, как течёт вода и… Мы бы добавили третьим пунктом созерцание объектов искусства. Например, художники с Reddit находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты их работы действительно можно разглядывать бесконечно, ведь новые детали так оживляют оригинальный сюжет.
Привет, Джорджи!
Бешеные псы
Динозавры украшают, не так ли?
Художники-хулиганы рисуют не только на картинах, но и в школьных учебниках. Возможно, отсюда ноги-то и растут.
Животное эмоциональной поддержки
Медлительный Леон
Самая обыкновенная ловушка для мух
Велопогоня
Хан, ты не туда повернул!
Теперь стало динамичнее
День отца
Пастушок
Лунной походкой он вышел из Рая
Я нашёл эту безделушку овальной формы и решил, что Майклу тут самое место.
Милейшая маленькая леди
А на орлах всё равно было бы быстрее!
Решил добавить персонажей «Властелина колец» на подержанную картину. Как родные вписались.
Хм, нам нужна лодка побольше
Я съем твою киску
Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!
Кокетливый усач
На просторах сети я встретил талантливого художника по имени Блейз. Этот усатый красавчик и девочка с птицей — его рук творения!
Девочка с перс.. кхм… с гулькой
Брод
Эбби Роуд
Первые колонизаторы
Клиент попросил добавить что-то научно-фантастическое. Что ж, не нужно больше слов!
Согласитесь, представленные дорисованные картины очень даже освежили привычный классический сюжет. Так держать, художники и художницы!